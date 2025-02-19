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En fazla taraftarı olan kulüp belli oldu

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KONDA'nın Ekim 2024'te gerçekleştirdiği araştırmada en fazla taraftarı olan takım Galatasaray oldu. Galatasaray, taraftar sayısını 2017'ye göre artırarak, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye olan farkı açtı. Beşiktaş'ta ise taraftar sayısında düşüş gözlendi. Trabzonspor'un taraftar oranı ise sabit kaldı.

KONDA'nın Ekim 2024'te gerçekleştirdiği "Hayat Tarzları Araştırması"na göre Türkiye'deki futbol taraftarlarının takımlara göre dağılımında sonuçlar dikkat çekti.

GALATASARAY ZİRVEDE

Araştırma, 6137 kişinin katılımıyla hazırlandı ve 2017 verileriyle karşılaştırılarak sunuldu. Araştırmada yine en fazla taraftarı olan takım Galatasaray çıktı. Üç büyükler arasındaki fark dikkat çekti. Galatasaray 2017'de olan sayısını daha fazla artırarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye olan farkı daha da açtı. Beşiktas taraftar sayısında ise 2017 verilerine göre gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Araştırma sonuçlarına göre son 2 yılda 2 şampiyonluk yaşayan Galatasaray taraftarlarının oranı 2024 yılında yüzde 36'ya yükseldi. 2017'de yüzde 35 olan bu oranla Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulübü olma unvanını sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Uzun zamandır şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, taraftar oranında değişiklik göstermedi. 2017'de olduğu gibi 2024'te de yüzde 30 oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı

BEŞİKTAŞ DÜŞTÜ

Bu sene Süper Lig'de şampiyonluk iddiası bulunmayan Beşiktaş taraftarlarının oranı ise yapılan araştırmada yüzde 22'den yüzde 20'ye geriledi. Siyah-Beyazlılar, bu düşüşe rağmen Türkiye'nin en çok taraftarı bulunan üçüncü takımı olmayı sürdürüyor.

TRABZONSPOR SABİT KALDI

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Trabzonspor'un taraftar oranı sabit kalarak yüzde 4 olarak ölçüldü. Diğer takımları destekleyenlerin oranı ise yüzde 9'dan yüzde 10'a yükselerek hafif bir artış gösterdi.

Türkiye'deki taraftarların oranı;

  • Galatasaray: %36
  • Fenerbahçe: %30
  • Beşiktaş: %20
  • Trabzonspor: %4
  • Diğer: %10
En fazla taraftarı olan kulüp belli oldu
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

bu kadar arsızlık ve hırsızlığa rağmen %36. diyecek söz yok.

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

şimdi yapıcılar doluşur buraya. 10 senedir bjk ts Başakşehir gs şampiyon olmuş ama nedense bu yapı sadece fener şampiyon olmasın istiyor. üstelik başkanları ben varken şampiyon yapmayacaklar demesine rağmen istifa da etmiyor. bunlar da buna inanıp yine bilet alıyorlar. sorunları belli; itiraz yok, biat var. sorgusuz biat ettikleri için daha çok beklerler şampiyonluğu

Yorum Beğen47
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Haber YorumlarıPc Copat:

Beşiktaş ulan!!

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Az kaldı fener dünyadaki bütün futbolcuları, sadece galatasarayı yenip şampiyon olmak için transfer edecek hatta bunlardan fazla olanları da galatasarayın diğer maçlarında rakibine bedelsiz kiralık vererek istediğine ulaşmaya çalışacak.. Ama yine de taraftarı çoğalmayacak...

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Diğer yüzde 10 olur mu hiç ne yalandan bir Anket ya

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıErkan Dag:

Trabzonspor taraftar oranında % 15 den asağa değildir

Yorum Beğen5
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Haber Yorumlarıpusatalfa:

aslında FB 2011 deki şike ile şampiyon oldu anlayışıyla insanlar ta o zamandan kopmaya başladı

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Aha da ispatlı belgeli sonuç.

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Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

ne kadar aptal var diye yapsaydiniz o anketi bu zengin lerin sofrasına meze olmaktır futbolu takip edip bu uğurda para harcamak

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Taraftar çokluğu önemli ama Avrupa başarı sıralamasında ise Fenerbahçe nin önde olması çok daha önemli bir kriter.

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