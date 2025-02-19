En fazla taraftarı olan kulüp belli oldu

KONDA'nın Ekim 2024'te gerçekleştirdiği "Hayat Tarzları Araştırması"na göre Türkiye'deki futbol taraftarlarının takımlara göre dağılımında sonuçlar dikkat çekti.

GALATASARAY ZİRVEDE

Araştırma, 6137 kişinin katılımıyla hazırlandı ve 2017 verileriyle karşılaştırılarak sunuldu. Araştırmada yine en fazla taraftarı olan takım Galatasaray çıktı. Üç büyükler arasındaki fark dikkat çekti. Galatasaray 2017'de olan sayısını daha fazla artırarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye olan farkı daha da açtı. Beşiktas taraftar sayısında ise 2017 verilerine göre gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Araştırma sonuçlarına göre son 2 yılda 2 şampiyonluk yaşayan Galatasaray taraftarlarının oranı 2024 yılında yüzde 36'ya yükseldi. 2017'de yüzde 35 olan bu oranla Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulübü olma unvanını sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Uzun zamandır şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, taraftar oranında değişiklik göstermedi. 2017'de olduğu gibi 2024'te de yüzde 30 oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı

BEŞİKTAŞ DÜŞTÜ

Bu sene Süper Lig'de şampiyonluk iddiası bulunmayan Beşiktaş taraftarlarının oranı ise yapılan araştırmada yüzde 22'den yüzde 20'ye geriledi. Siyah-Beyazlılar, bu düşüşe rağmen Türkiye'nin en çok taraftarı bulunan üçüncü takımı olmayı sürdürüyor.

TRABZONSPOR SABİT KALDI

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Trabzonspor'un taraftar oranı sabit kalarak yüzde 4 olarak ölçüldü. Diğer takımları destekleyenlerin oranı ise yüzde 9'dan yüzde 10'a yükselerek hafif bir artış gösterdi.

Türkiye'deki taraftarların oranı;