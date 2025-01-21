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EMT Döğergücü Nasırlı Başarıyla Namağlup Yola Devam Ediyor

EMT Döğergücü Nasırlı Başarıyla Namağlup Yola Devam Ediyor
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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü, Sosun Birlikspor'u 6-1'lik skorla geçerek gruptaki tüm maçlarda kazanma serisini sürdürdü.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü, rakibi Sosun Birlikspor'u 6 golle geçti. EMT Döğergücü, gruptaki tüm maçları kazanarak namağlup yoluna devam ediyor.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Buse Özgül, Muharrem Karaca

EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer (Emirhan Yılmaz dk. 70), Samet Demircan, Abdürrahim Çopur, Ömer Faruk Kalkan, Ömer Akduran (Gökhan Bıyık dk. 75), Samet Dağlı, Ramazan Özön (Metin Yılmaz dk. 75), Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa

Sosun Birlikspor: Mustafa Kökçöl, Bünyamin Yüce, Ali Bayazıt, Ahmet Arsoy, Murat Tahmaz, Aşkın Okur, Onur Dökmeci, Berkan Ertaş, Halil İbrahim Erol, Durmuş Berat Boyraz, Aytuğ Bulut (Muhammet Şahin dk. 46)

Goller: Nathan Y Ikwa (dk. 12,19,43 ve 72), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 38, 51) (EMT Döğergücü FK), Aşkın Okur (dk.74) Sosun Birlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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