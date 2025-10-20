Haberler

EMT Döğergücü FK, Talas Anayurtspor'u 4-1 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı

EMT Döğergücü FK, Talas Anayurtspor'u 4-1 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 5. haftasında EMT Döğergücü Futbol Kulübü, rakibi Talas Anayurtspor'u 4-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Golleri Gökhan Yeşilbaş, Yusuf Kenan Karabulut ve Enes Bahar kaydetti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 5. haftasında EMT Döğergücü Futbol Kulübü, rakibi Talas Anayurtspor'u 4-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyet ile çıkışını sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Hamza Yıldız, Mustafa Emin Erkul

EMT Döğergücü FK: Önder Yıldız, Kemal Çelik Ömer Faruk Kalkan, Mehmet Kıraç, Yusuf Kenan Karabulut (Mustafa Yılmaz dk. 88), Memduh Çiftçi, Musa Güneş, Hafız Türkmen (Durdu Eren Özgül dk. 46), Enes Bahar, Gökhan Yeşilbaş (Muhammed Tolga Şahin dk. 72), Murat Kıraç

Talas Anayurtspor: Fazlı Gür (Mehmet Taha Erdem dk. 46), Mustafa Efe Uluç, Semih Can Gül (Mehmet Eren Çağlar dk. 69), Gökay Eryılmaz, Avni Gümüştepe, Görkem Bozkuş (Hamza Sezer dk. 69), Taha Ozan Çandır, Muhammet Uğur, Serkan Akbaba, Emirhan Şen (Süleyman Koç dk. 46), Hasan Emre Coruk

Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk. 18), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 23, 76), Enes Bahar (dk. 42) (EMT Döğergücü FK), Semih Can Gül (dk. 20) (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.