EMT Döğergücü FK, Talas Anayurtspor'u 4-1 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 5. haftasında EMT Döğergücü Futbol Kulübü, rakibi Talas Anayurtspor'u 4-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Golleri Gökhan Yeşilbaş, Yusuf Kenan Karabulut ve Enes Bahar kaydetti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Hamza Yıldız, Mustafa Emin Erkul
EMT Döğergücü FK: Önder Yıldız, Kemal Çelik Ömer Faruk Kalkan, Mehmet Kıraç, Yusuf Kenan Karabulut (Mustafa Yılmaz dk. 88), Memduh Çiftçi, Musa Güneş, Hafız Türkmen (Durdu Eren Özgül dk. 46), Enes Bahar, Gökhan Yeşilbaş (Muhammed Tolga Şahin dk. 72), Murat Kıraç
Talas Anayurtspor: Fazlı Gür (Mehmet Taha Erdem dk. 46), Mustafa Efe Uluç, Semih Can Gül (Mehmet Eren Çağlar dk. 69), Gökay Eryılmaz, Avni Gümüştepe, Görkem Bozkuş (Hamza Sezer dk. 69), Taha Ozan Çandır, Muhammet Uğur, Serkan Akbaba, Emirhan Şen (Süleyman Koç dk. 46), Hasan Emre Coruk
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk. 18), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 23, 76), Enes Bahar (dk. 42) (EMT Döğergücü FK), Semih Can Gül (dk. 20) (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ