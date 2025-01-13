Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim var

İşte Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan

EMT Döğergücü FK Namağlup Yoluna Devam Ediyor

EMT Döğergücü FK Namağlup Yoluna Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, 13. haftada Kayseri Ömürspor'u 1-0 yenerek 13'te 13 yaparak namağlup unvanını korudu.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, ligin 13. haftasında oynadığı maçta Kayseri Ömürspor'u 1-0 yenerek 13'de 13 yaparak namağlup yoluna devam ediyor.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Adem Barış Macit, Yaşar Beşağıl, Şevki Dursun

EMT Döğergücü FK: E.Koray Albayrak, Engin Üçel, Emin Sezer, Samet Demircan, Ömer Faruk Kalkan, Ömer Akduman, Samet Dağlı (Ramazan Özön dk. 74), Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa, Abdürrahim Çopur, Mustafa Yılmaz, (Mahmut Yavuz dk. 26)

Kayseri Ömürspor: Baykal Altay, Furkan Karaağaç, Ahmet Turan Özbek (Ayhan Aslan dk. 85), Hakan Bıyık (Eren Muslu dk. 76), Abdullah Selvi (Burak Polat dk. 75), Ahmet Taş, Ramazan Sinanoğlu, Yakup Yalçınkaya, Seffan Karasu, Fırat Durkut, Eser Şengil

Gol: Yusuf Kenan Karabulut (dk. 70) (EMT Döğergücü FK)

Kırmızı Kart: Reşit Temur (dk. 72) (EMT Döğergücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yapılan son zamma isyan etti
img

Saat verildi! CHP gözaltı kararı sonrası harekete geçiyor
img

Avrasya tüneline gelen zam dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Son Dakika Haberleri

Alex de Souza kovuldu mu (Antalyaspor)? Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Fenerbahçe muhtemel 11'ler kim? Finale girmeyen büte girebilir mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 13-14 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limiti ne kadar, kaç milyon euro 2025? ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Ocak Altındağ, Şereflihisar, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Uzak Şehir CANLI izle! 13 Ocak Uzak Şehir, 9. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! ÇORUM FK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Çorum-İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki (Trendyol 1. Lig)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.