EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor'u 1-0 önde tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sivasspor'un golü 11. dakikada N'jie'den geldi.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez
EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Yunus Emre Konak, Ahmed Musa, Saiz, Emrah Başsan, N'jie
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Drongelen, Bola, Ntcham, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fofana, Schindler, Marius
Gol: Dk. 11 N'jie (EMS Yapı Sivasspor )
Sarı kart: Dk. 45 Fofana (Yılport Samsunspor )
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Sivasspor 11. dakikada golü buldu. Sağ kanattan Saiz'in ceza alanına ortasında N'jie'nin penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
14. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Marius'un sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada Bola'nın soldan ceza alanına sert ortasında son anda araya giren Caner Osmanpaşa topu kornere gönderdi.
40. dakikada Saiz'in ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.