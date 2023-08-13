EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Yılport Samsunspor arasındaki maç 1-1 berabere sona erdi. Maçta N'jie ve Drongelen'in attığı gollerle skor eşitlendi.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez
EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 90 Abdulkadir Parmak), Yunus Emre Konak (Dk. 63 Charisis), Ahmed Musa, (Dk. 64 Rodrigues) Saiz (Dk. 75 Keita), Emrah Başsan, N'jie (Dk. 75 Emre Gökay)
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Drongelen, Bola (Dk. 69 Douglas Tanque), Ntcham (Dk. 86 Benasser), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Muhammet Ali Özbaskıcı), Emre Kılınç, Fofana (Dk. 76 Soner Aydoğdu), Schindler, Marius (Dk. 46 Laura)
Goller: Dk. 11 N'jie (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 78 Drongelen (Yılport Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 45 Fofana (Yılport Samsunspor ), Dk. 61 Yunus Emre Konak, Dk. 90+7 Camara (EMS Yapı Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 1-1 sona erdi.
56. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Bola, istediği vuruşu yapamayınca mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi.
62. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda savunmadan seken top boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Laura'nun kale alanından vuruşunda kalesini terk ederek açıyı daraltan Ali Şaşal Vural, gole izin vermedi.
78. dakikada konuk ekip Samsunspor eşitliği sağladı. Ntcham'ın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Drongelen'in kafa vuruşunda direğe çarpan top Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-1.
85. dakikada soldan ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin altıpasa gönderdiği topa müsait durumdaki Emrah Başsan ve Emre Gökay dokunamayınca Sivasspor önemli bir fırsattan yararlanamadı.
Mücadele 1-1 sona erdi.