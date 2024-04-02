YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük, yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Bülent Uygun Sivasspor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title