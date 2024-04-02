EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazır

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük, yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.