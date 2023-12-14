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EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

14 Aralık 2023 15:31 Güncelleme: 15:32 Abone Ol

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, pas çalışmaları ve ayak tenisi oynadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.