EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanla takımın maç öncesi hazırlıkları devam etti.

- Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor

SİVAS - Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise sınırlı alan oyunu ile yarım saha çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir ile Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.