EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor arasındaki maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmada Larsson ve Rodrigues'in attığı gollerle beraberlik sağlandı.

Eraydın AYTEKİN / SİVAS,

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Dk. 89 Keita), Emrah Başsan (Dk. 64 Kvet), Saiz (Dk. 90 Hakan Arslan), Rodrigues (Dk. 89 Manaj), N'Jie

ANTALYASPOR: Leite - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy (Dk. 46 Ufuk Akyol), Kaluzinski (Dk. 35 Saric), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Holtmann), Larsson, Bytyqi (Dk. 79 Erdal Rakip), Assombalonga (Dk. 59 Van de Streek)

GOLLER: Dk. 36 Rodrigues ( Sivasspor ) - Dk. 10 Larsson ( Antalyaspor )

SARI KARTLAR: Rodrigues, Manaj, Saiz ( Sivasspor ) - Assombalonga, Saric, Ufuk Akyol ( Antalyaspor )

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Sivasspor sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Sivasspor puanını 5'e yükseltirken, Antalyaspor'un puanı ise 2 oldu.

2'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda top ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

10'uncu dakikada konuk takım öne geçti. Sivasspor savunmasında Appindangoye'nin pas hatasında topu kontrol eden Larsson, sağ çaprazdan ceza alanına girip sağ ayağıyla sert vurdu ve top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

12'nci dakikada ceza alanına giren N'jie'nin geriye çevirdiği topa Murat vurdu, savunmadan seken top kornere gitti.

14'üncü dakikada sol kanattan ceza alanına giren Bytyqi, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal iki hamlede topa sahip oldu.

36'ncı dakikada Appindangoye'nin savunma arkasına aktardığı topla ceza sahasına giren Rodrigues'in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

51'inci dakikada soldan Uğur'un ortasında Caner kafayla vurdu. Savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

78'inci dakikada sol kanatta Rodrigues, rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına hareketlendi. Uzak köşede bekleyen Kvet'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.