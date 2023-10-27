EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazır

- Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde Alanyaspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Alanya OBA Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.