Haberler

Aliağa FK, Emrehan Gedikli ve Berkay Topdemir'i kadrosuna kattı

Aliağa FK, Emrehan Gedikli ve Berkay Topdemir'i kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, transfer döneminde hücum hattını güçlendirdi. Belçika 2. Lig ekibi RFC Liege'den forvet Emrehan Gedikli ile 1 yıllık, Antalyaspor'dan kanat oyuncusu Berkay Topdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenlerinde kulüp avukatı Hakan Mete de hazır bulundu.

TFF 2. Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa FK, hücum hattını iki yeni isimle güçlendirdi. İzmir temsilcisi, Belçika 2. Lig ekiplerinden RFC Liege'den forvet Emrehan Gedikli ve Antalyaspor'dan kanat oyuncusu Berkay Topdemir'i kadrosuna kattı.

Tesislerde düzenlenen imza törenlerinde kulüp avukatı Hakan Mete de hazır bulundu. Sarı-siyah ekip, kariyerine Bayer Leverkusen altyapısında başlayan 23 yaşındaki forvet Emrehan Gedikli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Konyaspor, İstanbulspor ve Bursaspor formaları giyen Gedikli, yeni sezonda Aliağa FK'nın başarısı için mücadele edecek.

Aliağa FK, bir diğer transferini ise 1. Lig ekibi Antalyaspor'dan gerçekleştirdi. İzmir ekibi, 19 yaşındaki futbolcu Berkay Topdemir ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısına bak sen! Skandal görüntüler ortaya çıktı
MEB’den 81 ile öğretmen önlüğü talimatı! Kriterler belli oldu

MEB’den 81 ile genelge! Öğretmenler için kriterler belli oldu
PAZAR GÜNÜ OVP AÇIKLANIYOR: RAKAMLAR DEĞİL, GÜVEN SINANACAK

PAZAR GÜNÜ OVP AÇIKLANIYOR: RAKAMLAR DEĞİL, GÜVEN SINANACAK
Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti

Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası

Fenerbahçe'den transferin son gününde yerli yıldız bombası
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor

Bir ülke daha savaşa giriyor! Uzak Doğu'dan İran'a asker gönderiyorlar
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı