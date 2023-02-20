Emre Taşdemir, Fatih Karagümrük maçında gol attığı formayı depremzedeler için bağışladı

Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir, ligdeki 12 maçlık galibiyet serisinin başlangıcı olan Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol attığı formayı depremzedelere yardım için sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Taşdemir de bu kapsamda formasını bağladı. Taşdemir, bu sezon ligdeki 12 maçlık galibiyet serisinin başlangıcı olan Fatih Karagümrük müsabakasında gol attığı formayı açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi. - İSTANBUL