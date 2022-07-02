Emre Mor imzayı attığı gibi Volkan Demirel'in kehanetini açıkladı: Fenerbahçe'ye gideceksin - Haberler

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Emre Mor imzayı attığı gibi Volkan Demirel'in kehanetini açıkladı: Fenerbahçe'ye gideceksin

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük'te beraber çalıştığı Volkan Demirel hakkında, "Hoca geldikten sonra yaptığımız ilk toplantıda bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. Bana bu doğrultuda inanılmaz yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Emre Mor, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayı giydikten sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel ile geçen sezon birlikte çalışan Emre Mor yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel hoca geldikten sonra yaptığımız ilk toplantıda bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. Bana bu doğrultuda inanılmaz yardımcı oldu. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Çok iyi bir insan." dedi.

Emre Mor imzayı attığı gibi Volkan Demirel'in kehanetini açıkladı: Fenerbahçe'ye gideceksin

24 yaşındaki hücum oyuncusu ayrıca, "Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım." ifadelerini kullandı.

Emre Mor imzayı attığı gibi Volkan Demirel'in kehanetini açıkladı: Fenerbahçe'ye gideceksin

Emre Mor, yeni teknik direktörü Jorge Jesus hakkında ise "Yeni bir oyuncuyum. Hocamızın mizacı sert görünse de sevecen bir yanı var. Hoca işini ciddiye alıyor ve teknik taktik anlamında ne yaptığını bilen biri. Taktik toplantılara girdiğimde şimdiden çok fazla şey öğrendim." şeklinde konuştu.

Haberler.com - Spor

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