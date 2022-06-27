İki kulüp arasında anlaşma sağlandı! Emre Mor, Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcuyu İstanbul'a getirecek olan sarı-lacivertliler resmi açıklamayı yarın yapacak.
Fatih Karagümrük'te geçen sezon Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyer sezonlarından birini yaşayan Emre Mor, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Emre Mor transferinde Fatih Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transferleri peş peşe bitiren Fenerbahçe'de, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'nın ardından Emre Mor da yeni sezonda sarı-lacivertli forma altında ter dökecek.
Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 29 maça çıkan Emre Mor, 6 gol, 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.
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