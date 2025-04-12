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Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-0 Mağlup Etti

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Trendoyol 1. Lig'in 34. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Uğur Okulları İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Arda Şengül ve Dembele kaydetti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Batuhan Kolak, Abdülhamit Söyler, Furkan Ulu

Uğur Okulları İstanbulspor : İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Dk. 48 Yusuf Ali Özer), Kubilay Sönmez, Dijlan Aydın, Krstovski (Dk. 68 Sambissa), Loshaj (Dk. 82 Kerem Şen), Diarra (Dk. 82 Şeref Özcan), Emir Kaan Gültekin

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere (Dk. 79 Süleyman Luş), Marcos Silva, Erkam Develi, Camara, Rroca (Dk. 87 Oğuzhan Ayaydın), Ezeh, Diouf (Dk. 39 Dembele)

Goller: Dk. 81 Arda Şengül, Dk. 83 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Ali Dere, Dk. 45+5 Arda Şengül (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 51 Diarra, Dk. 74 Okan Erdoğan (Uğur Okulları İstanbulspor )

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki maçta Uğur Okulları İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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