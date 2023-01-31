Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumadı! Emre Demir geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe, Barcelona'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu Emre Demir'i, daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralamayı hedefliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin geleceğe yatırım olarak gördüğü Demir, sezon sonuna kadar başka bir takımın formasını giyebilir.

Barcelona'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Emre Demir, sarı-lacivertlilerle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe'nin farklı bir planı olduğu ortaya çıktı.

EMRE DEMİR SEZON SONUNA KADAR KİRALANABİLİR

Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Emre Demir'i sezon sonuna kadar sürekli forma giyebileceği bir takıma kiralamayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızlarıyla forma rekabetinde zorlanacak futbolcunun, sezon sonuna kadar düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Emre Demir, 2021'de Barcelona'dan Kayserispor'a 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Burada forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshederek sarı-lacivertlilere bedelsiz geldi ve 4.5 yıllık mukaveleye imza attı.