Emre Demir Fenerbahçe'den dördüncü kez ayrıldı! İşte yeni takımı

Emre Demir Fenerbahçe'den dördüncü kez ayrıldı! İşte yeni takımı
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Fenerbahçe, Emre Demir'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Emre Demir'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'a kiralandığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü'ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

DÖRDÜNCÜ KEZ YOLLANDI

Büyük umutlarla transfer edilen genç oyuncu Emre Demir, böylece Fenerbahçe'den dördüncü kez yollanmış oldu. Orta saha oyuncusu daha önce Samsunspor, Ümraniyespor ve Sakaryaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Sakaryaspor forması altında 32 maçta süre bulan genç futbolcu, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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