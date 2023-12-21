- Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e sarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA - MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın, Hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirdiği saldırının ardından, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, stadyum koridorlarında Meler'e sarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile yaptığı açıklamalara, Belözoğlu bugün antrenmanda yaptığı açıklamayla cevap verdi. Öte yandan saldırı günü olayların ardından soyunma odası koridorlarında Emre Belözoğlu ile Halil Umut Meler konuştuğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Belözoğlu'nun Meler'e sarılarak hakem odasına gittiği anlar yer aldı.