Emre Belözoğlu'ndan Öğrencilere Sürpriz Futbol Maçı

Emre Belözoğlu'ndan Öğrencilere Sürpriz Futbol Maçı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle sürpriz bir futbol maçı yaptı. Öğrenciler, Belözoğlu ve ekibini görünce şaşkınlık yaşadı. Belözoğlu, gençleri Antalyaspor tesislerine davet ederek gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve teknik ekibi, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle futbol oynadı.

Üniversitenin açıklamasına göre kampüsü ziyaret eden Belözoğlu ve ekibi, öğrencilere sürpriz yaptı.

Başka bir üniversitenin takımıyla futbol maçı yapacaklarını sanarak sahaya çıkan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Belözoğlu ve ekibini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Öğrencilerle sohbet eden Belözoğlu, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı ve Antalyaspor tesislerine davet etti.

Belözoğlu ile tanışan ve maç yapan öğrenciler, renkli görüntülerin oluştuğu anları cep telefonuyla kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Belözoğlu, gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Belözoğlu, "Gerçekten enerjileriyle bize motivasyon verdiler. Ortam çok güzeldi. Keyifli ve güzel bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Spor
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.