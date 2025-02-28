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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaraylıları kızdıracak sözler

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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kadıköy'ün zorluklarının farklı olduğunu belirten Belözoğlu, "Gerçekçi olmak lazım. Onlar yarışıyorlar ki son dönemde bence Fenerbahçe bir adım önde" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bu hafta ligde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

"KADIKÖY'ÜN ZORLUĞU FARKLIDIR"

Belözoğlu, "Her ortamın kendi içinde zorluğu var ama Kadıköy'ün zorluğu biraz daha farklıdır. O yüzden oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız." dedi.

"FENERBAHÇE DAHA ÖNDE"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin kalitesini artıran iki takım olduğunu belirten genç antrenör, "Gerçekçi olmak lazım. Onlar yarışıyorlar ki son dönemde bence Fenerbahçe bir adım önde. O yüzden bizim için çok zor maç olacak. Biz kupada Beşiktaş ile oynadık. Pazar inşallah Fenerbahçe ile oynayacağız. Ondan 13-14 gün sonra da Galatasaray'la oynayacağız. İçeride Kasımpaşa maçıyla beraber zorlu bir fikstürün aslında başlangıcını yaptık. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Her ortamın kendi içinde zorluğu var ama Kadıköy'ün zorluğu biraz daha farklıdır. O yüzden oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. İşimiz kolay değil. Bunun bilincindeyiz. Kendi konumumuzu rahatlatmak adına puanlara, puana ihtiyacımız var. Geldiğimizden beri 6 maçta 9 puan topladık. Yine bu ortalamayı yakalamak istiyoruz. Karşımızda çok güçlü bir takım var ama biz de elimizden gelen mücadeleyi Kadıköy'de vermeye çalışacağız."

Belözoğlu, ligde kendilerini rahatlatacak konuma biran önce ulaşmak istediklerini kaydetti. Geniş bir kadroya sahip olmadıklarını, savunmayı biraz daha önemsediklerini anlatan Belözoğlu, "Bu ligde çok iyi defans yapmanız gerekiyor. Biz açıkçası birazcık bunu önceliklendirdik. Ön blokta da çok pozisyona giren bir takımız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Rakibin kaybetmesi bizi motive eder, rakibin kazanması birazcık etkiler. 36 puan var. 36 puanın her bir zerresine talip bir şekilde mücadele edeceğiz. Ondan sonra hep beraber sonucu göreceğiz. Ben iyi biteceğini düşünüyorum. Hikaye başladı, inşallah iyi bitecek." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Kaynak: AA / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yatacam Fenere diyor yanii mealen

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Önce gs ye yanladı baktı yüz vermiyorlar okanda gitmiyor bu sefer tekrar rotayı fenere çevirdi

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Haber Yorumlarıerman genç :

Halledersin sen 1 kırmızı kart 1 penaltı verirsin takımına 3 puan

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

sen hesap biliyorsun heee bir adım önde diyorsun 7 puan ne olacak EMo ?

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Haber YorumlarıAmokachi:

Nasıl bir lobiyse. Her gittiği takımı ya düşürüyor, ya da aldığı yerden daha aşağıda bırakıyor. Fakat hala görev bulabiliyor.

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Haber YorumlarıSeko:

Maçı sattım de bari.....

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Haber YorumlarıSeko:

Alayınızı üst üste koyacaz mayısta şampiyon olacaz .....

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Biccc Kemre Bellescioglu

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

FENERE 3 PUAN DAHA DİYOR... GEVELEMEYE GEREK YOKKİ...

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

yaz ordan menerime 3 puan 5 averaj

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