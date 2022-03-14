Emre Belözoğlu'na dost darbesi! Antalyaspor'un fırtınasına Başakşehir de kapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Belözoğlu'na dost darbesi! Antalyaspor'un fırtınasına Başakşehir de kapıldı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Antalyaspor oldu. Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

Medipol Başakşehir, İstanbul'da Antalyaspor'a mağlup oldu. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Nuri Şahin'in takımına 1-0 kaybetti.

Emre Belözoğlu'na dost darbesi! Antalyaspor'un fırtınasına Başakşehir de kapıldı

HAJİ'DEN GELDİ

Antalyaspor'un golü 23 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Haji Wright'tan geldi. Haji, maçtaki tek golü 20. dakikada kaybetti. Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi. Nuri Şahin'in ekibi 4 galibiyet 3 beraberlik aldı.

BAŞAKŞEHİR YARA ALDI

Zirve takibindeki Başakşehir bu kayıp sonrası 47 puanda kaldı. Antalyaspor ise 38 puana yükselerek ateş hattından biraz daha uzaklaştı.

Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk, Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title