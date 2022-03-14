Emre Belözoğlu'na dost darbesi! Antalyaspor'un fırtınasına Başakşehir de kapıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Antalyaspor oldu. Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
Medipol Başakşehir, İstanbul'da Antalyaspor'a mağlup oldu. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Nuri Şahin'in takımına 1-0 kaybetti.
HAJİ'DEN GELDİ
Antalyaspor'un golü 23 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Haji Wright'tan geldi. Haji, maçtaki tek golü 20. dakikada kaybetti. Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi. Nuri Şahin'in ekibi 4 galibiyet 3 beraberlik aldı.
BAŞAKŞEHİR YARA ALDI
Zirve takibindeki Başakşehir bu kayıp sonrası 47 puanda kaldı. Antalyaspor ise 38 puana yükselerek ateş hattından biraz daha uzaklaştı.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022
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