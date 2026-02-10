Emre Belözoğlu'na bir şok daha! Galibiyet nedir resmen unuttu
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti ve 2-1'lik skorla galip geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa 16 puanda kaldı ve 16. sıradaki yerini korudu. Gaziantep FK ise puanını 28'e yükselterek 8. sıraya yerleşti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın başında çıktığı 7. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bu süreçte 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep Fk, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip, üç puanı hanesine yazdırdı.
KASIMPAŞA KÜME HATTINDA KALDI
Bu mağlubiyetin ardından Kasımpaşa 16 puanda kaldı ve 16. sırada yer alarak küme hattından çıkamadı. Gaziantep FK ise puanını 28'e yükselterek 8. sıraya yerleşti.
GELECEK HAFTA
Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.