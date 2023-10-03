MKE Ankaragücü, Tolunay Kafkas'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi. Başakşehir'de 2 yıl görev yapan Belözoğlu, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

Emre Belözoğlu MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü oldu

Mke Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

MKE Anakragücü'nde, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Başakşehir'de 2 yıl görev alan ve bu sezonunun dördüncü haftasında turuncu-lacivertlilerle yolları ayrılan Belözoğlu, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin Emre Belözoğlu. Yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu için bugün imza töreni düzenlenecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA