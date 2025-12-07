Kocaelispor-Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, güçlü bir takıma karşı kaybetmemelerinin kendileri açısından değerli olduğunu bildirdi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki antrenmanla maça çıktıklarını söyledi. Belözoğlu, teknik direktör Selçuk İnan'ın etkisiyle Kocaelispor'un iyi bir grafik yakaladığını kaydetti.

Belözoğlu, "Son haftaların bence en güçlü takımına karşı kaybetmemek bizim adımıza değerliydi." diyerek, maç planlarını uygulamaya çalışan oyuncularına teşekkür etti.

Ligde ilk yarı sonuna kadar önlerinde çetrefilli bir yol bulunduğunu aktaran Belözoğlu, "Bugün ligde yeni gelmiş bir teknik adam, hangi takımla oynamak istemez derseniz, bu Kocaeli Stadyumu'nda, Kocaelispor taraftarının önünde, Kocaelispor derim ama bugün bizim için 1 puanı önemli buluyorum. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Bu puanların önemini ilerleyen haftalarda özellikle lig daha sertleştiğinde ikinci yarıda anlayacağız." diye konuştu.

Belözoğlu, Kasımpaşa'da iyi bir oyuncu grubu bulunduğunu belirterek, oyuncu grubuna inandığı için buraya geldiğini söyledi.

Oyuncularını ve teknik direktörlüğünü geliştirmek istediğini ifade eden Belözoğlu, Kasımpaşa'nın ligde 2. kez gol yemediğini kaydetti.

"Yaşadığım zorlukları tecrübe olarak görüyorum"

Bir basın mensubunun, Trendyol Süper Lig'de yaşanan teknik direktör değişimlerini sorması üzerine Belözoğlu, şehir takımlarında görev yapmanın kolay olmadığını bildirdi.

Antalyaspor'da saha içi ve dışında elinden geleni yapmaya çalıştığını ancak sonunda istifa ettiğini ifade eden Belözoğlu, oyuncular ve yönetimin gitmemesi için teveccüh gösterdiğini aktardı.

Belözoğlu, teknik direktörlüğün bir felsefeyi ortaya koymaktan öte, insanları bir kulüple eş değer olmaya ittiğini dile getirerek, elindeki güce göre bir oyun planı ortaya çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Mesleki anlamda yaşadıklarını tecrübe olarak gördüğünü anlatan Belözoğlu, "İsterim ki Kocaelispor'un Selçuk'a gösterdiği ki doğruydu görüyorsunuz bugün gelinen noktayı keşke herkes o sabrı teknik direktörlere gösterse... Sosyal medyanın ülkedeki gücü ortada. Orada kaotik ortam var ve yöneticiler, taraftarlar bundan etkileniyorlar. Buradan etkilenerek hareket edebiliyorlar. Zor bir meslek. Kulüpler bir felsefe ortaya koymadan, kendi oyun metotlarını ortaya koymadan, buna uygun teknik direktör ve oyuncular seçmeden bu işin sürekliliğinin ve sabrının olmasını zor görüyorum." ifadelerini kullandı.

"İnce elenip sık dokunması gereken bir durum"

Bir gazetecinin "Futbolda bahis soruşturması hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Belözoğlu, şöyle konuştu:

"3 Temmuz'u yaşadık. Daha sonra Türk futbolunda bir sürü olaylar yaşandı. Bunların acısını Türk futbolu ne yazık ki yaşıyor. Değer kaybederek yaşıyor, güven kaybederek yaşıyor, insan kaybederek yaşıyor, kaliteli insan kaybederek yaşıyor. Bahis tamamen bambaşka bir durum. Bahis olayının bence savcılık ve federasyon tarafından çok daha ince elenip sık dokunması gerekiyor. Çünkü bu bahis sitelerini kulüplere sponsor yapan, federasyona sponsor yapan sistem, aslında bazen teknik adamları ve bazı yöneticileri de bu sistemin içine girmek durumunda bıraktı. Burada bence savcılığın bunu gerçekten keyfi ya da para kazanma amaçlı yapan ile mesleki görevini yapmaya çalışanı ayırt etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Orada ince çizgi konulursa, hakların korunmasını, masumiyet karinesinin korumasını ben her zaman değerli buluyorum."