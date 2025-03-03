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Emre Belözoğlu Fenerbahçe mağlubiyetinin nedenini tek tek anlattı

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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "Kolay teslim olduk. Fenerbahçe'ye net pozisyon vermeden 3-0 oldu. Bu da Fenerbahçe'nin gücünün gerçeği, bunu kabul etmemiz lazım. Bizim için sakat oyuncuların artması üzücü, maçın 20-25 dakikalık bölümünde de kolay teslim olduk" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BUNU KABUL ETMEMİZ LAZIM"

Mağlubiyeti değerlendiren Belözoğlu, "Fenerbahçe karşısında biraz daha savunma güvenliğini arttırmanız gerekiyor. Aslında buna da çalıştık. Bir korner, ikinci gol bir korner devamı, çıkarken basit top kaybı, üçüncü golde yine bir orta sonrası devam eden pozisyon, rakibi çok rahat bıraktık. Kolay teslim olduk. Fenerbahçe'ye net pozisyon vermeden 3-0 oldu. Bu da Fenerbahçe'nin gücünün gerçeği, bunu kabul etmemiz lazım. Bizim için sakat oyuncuların artması üzücü, maçın 20-25 dakikalık bölümünde de kolay teslim olduk. Bunlar bizim için üzücü. Kafamızı kaldıracağız. Rizespor maçında iç sahada gösterdiğimiz güç devam edecek diye umuyorum." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 5 maç üst üste yenilmediklerini hatırlattı.

Karşılaşma adına söylenecek çok fazla bir şey olmadığını aktaran Belözoğlu, "Geldiğimiz günden beri oyuncular her şeyi yapıyor. Bugün adına söylenebilecek çok fazla bir şey yok. İlk 25 dakika çok kolay teslim olduk, daha sonra en azından oyuna ortak olmaya çalıştık. Bireysel kalite çok yüksek, net pozisyon vermeden skor 2-0'a geldi. 3. golde yine çalıştığımız halde doğru yerleşememeden geldi. Bugün adına üzgün olduğum 2 konu var; birincisi çok kolay teslim olduk, ikincisi de sakatlık. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştı, onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" dedi.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe mağlubiyetinin nedenini tek tek anlattı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıRevolver:

okumuş çocuk tabi şike yaptık diyememiş...

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Haber YorumlarıMGk:

Ligi özetlemiş daha ne olsun... Siz hiç Fenere karşı yıldızlaşan kaleci gördünüz mü

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Tek nedeni Fenerbahçeli olması. Galatasaray olsaydı hayatlarının oyunlarının oynarlardı.

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Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

evet çirket emoş, fenere buraya kadar gelip zahmet etmenize gerek yok. 3 puanınızı size postayla gönderecem diyebilirdin mesela.

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Haber Yorumlarıharun ünsal:

ankaragücündeyken de aynı şekilde ağlardı, gün sonunda düşürdü. inşallah antalyayı da düşürürsün, kendine takım bulamazsın...!

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Haber YorumlarıCüneyt Işık:

geçen hafta kasımpaşa bu hafta antalya, fener maçlarında adı konulmamış şaibe var. kasımpaşanın fener oynadığı ile gs ye oynadığı tarafsızlar analiz etsin, bu şaibenin adı ortaya çıkar.

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Haber Yorumlarıjg22rkcgq5:

fener acımaz emre sen eski tamımın şaibeler kralı avrupa gazisi ciminconunu yen penaltısız maç kazanamıyorlar adiler

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