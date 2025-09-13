Emre Belözoğlu: 'Değerli Bir Zamanda Önemli Bir Galibiyet Aldık'

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor maçının ardından çok değerli bir zamanda önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in. 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Samsunspor'a Avrupa'da başarılar diliyoruz. Çok iyi bir takıma karşı galip geldik. Galibiyeti de hak ettik. Milli arada 10 gün çalışma fırsatı bulduk. Çok yeni bir takımız. Bugün transfer edilen oyuncuyu bile kadroya soktuk. Samsunspor'da 6-7 oyuncu 2 yıldır birlikte oynuyor. Çok kompakt ve organizasyonu iyi bir takımları var. Son maçı kaybetmiştik, galibiyetle camiamıza borcumuzu ödedik. Ayağımız yerden kesilmeyecek. Değerli bir zamanda çok iyi bir galibiyet geldi. Sezon başında çok yalnız kalmış bir Antalyaspor vardı. Şehrin dinamikleri de şu anda takıma sahip çıkıyor. Takımımızın iyi olmasında katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAMSUN