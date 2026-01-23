Haberler

Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından, mücadelelerinin en azından bir beraberliği hak ettiğini ifade etti. Hakem performansını eleştiren Belözoğlu, takımının iyi bir yolda olduğunu ve kazanmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçtaki oyunun hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik ederek, "Yapmamız gereken net bir şekilde onların topa sahip olduğu kısımda karşı planları uygulamaktı. Bence takım bunu çok fazlasıyla iyi yaptı." dedi.

"Bugün bu maçın hakkı, büyük fotoğrafta, çok detaylarına girmeden, en kötü beraberlikti." ifadesini kullanan Belözoğlu, "Mükemmel bir mücadele olmasına rağmen bir o kadar da çok kötü bir hakem performansı. Türk futbolu adına bence çok büyük bir problem. Özellikle bu hakemlerin niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kırmızı kart istediğinde kırmızı kart göstermeme gibi bir durum da var. Oyunun genel hatlarıyla değerlendirildiğinde bence en kötü hakkı beraberlikti. Oyuncularımı tebrik ederim, İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biran önce kazanmak adına mücadele etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti

İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

Trump'ı küplere bindirecek karar! Avrupa ülkesi daveti resmen reddetti