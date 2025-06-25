Emre Belözoğlu Antalyaspor Teknik Direktörlüğünden Ayrıldı

Emre Belözoğlu Antalyaspor Teknik Direktörlüğünden Ayrıldı
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Görevi süresince taraftarına teşekkür eden Belözoğlu, gelecek sezon için göreve devam edemeyecek durumda olduğunu belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyuran Teknik Direktör Belözoğlu, görev süresi boyunca kendisine gösterilen ilgi ve sevgiye teşekkür ederek, ayrılık kararını üzülerek aldığını ifade etti.

Emre Belözoğlu, mesajında, "Sevgili Antalya şehri ve kıymetli Antalyaspor taraftarı geldiğim günden itibaren bize gösterilen sevginin, ilgi alakanın benim için çok özel bir yeri olacak. Şairin, 'Eğer zafer ve felaket ile karşılaşabilir ve bu iki sahtekara aynı şekilde davranabilirseniz…' mısraları bana hep ilham oldu.

Sporculuk ve teknik adamlık dönemlerimde hep bakmam gereken yerin burası olduğunu gördüm.

Spekülasyonlar, olmayan gerçeklerin var gibi konuşulması geçmişten bugüne hayatımızın doğal bir parçası haline geldi ne yazık ki. Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum.

Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum.

Her türlü zorluğa rağmen bize destek olan fedakarca çalışan tesis personelimize, tüm teknik ekibime, kaptanımız Veysel başta olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerime, bize inanan Başkanımız Sinan Boztepe'ye ve değerli yöneticilerimize, kıymetli valimiz Hulusi Şahin'e, bizden teveccühünü esirgemeyen büyük Antalyaspor camiası ve kalbimin en özel yerinde olan büyük taraftarına teşekkür ediyorum.

Artık önemli olan Antalya şehrinin bir ve beraber olarak tüm yapısı, dinamikleri ile harekete geçmesidir. Çalıştığım dönem içinde bunun için çok mücadele ettim. Nispeten başarılı oldum diye düşünüyorum.

Sizleri her zaman çok güzel duygularla hatırlayacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun" cümlelerine yer verdi.

Antalyaspor'un başında 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 20 müsabakada görev alan Belözoğlu; 6 galibiyet, 5 beraberlik, 9 da mağlubiyet yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAiil:

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