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Empoli, Beşiktaş'ın Liberato Cacace Transferine izin vermiyor

Empoli, Beşiktaş'ın Liberato Cacace Transferine izin vermiyor
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Empoli, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Yeni Zelandalı futbolcu Liberato Cacace'nin ayrılışına izin vermedi. İtalyan kulübü, Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle Cacace'nin yerini dolduramayacağını belirtti.

Empoli, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Liberato Cacace'nin ayrılmasına izin vermiyor. İtalya Serie A ekibi, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasından dolayı Cacace'nin yerini dolduramayacağı için Yeni Zelandalı futbolcuyu takımda tutacak.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde olan futbolculardan biri de Empoli forması giyen 24 yaşındaki sol bek Liberato Cacace'ydi. Özellikle İtalyan medyası, siyah-beyazlıların Cacace ile yakından ilgilendiğini ve futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Empoli gidişine izin vermiyor

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre ise İtalya Serie A ekibi Empoli, Liberato Cacace'nin ayrılışına izin vermiyor. Avrupa'da transfer döneminin de kapanması sebebiyle İtalyan takımı, Yeni Zelandalı futbolcunun yerini dolduramayacağı için tekliflere kapısını kapadı.

Cacace, bu sezon 19'u Serie A, 3'ü İtalya Kupası olmak üzere 22 maçta forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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