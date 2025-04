Emmanuel Boateng: "Başakşehir Maçını Kazanmak İstiyoruz"

- Emmanuel Boateng: "Başakşehir maçını kazanmak istiyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı futbolcusu Emmanuel Boateng, son zamanlarda iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, Başakşehir maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş çalışmalarıyla devam ederken, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile son buldu.

"İyi bir ekibe sahibiz, sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz"

Antrenman öncesi Gaziantep FK'nın Ganalı futbolcusu Emmanuel Boateng, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK'da olduğu için mutluluğunu dile getiren Boateng, "İyi bir ekibe ve iyi bir takıma sahibiz. Son zamanlarda iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum ve inşallah bu şekilde devam edip sezonu da en iyi şekilde tamamlarız. Bizim için her maç çok önemli. Zaten bir oyuncu için her maç özeldir ve sahaya çıktığınızda her karşılaşmaya en yüksek konsantrasyonla çıkmanız gerekir" dedi.

"Başakşehir maçına da en iyi şekilde odaklanıp kazanmak istiyoruz"

Ligin 32. haftasında deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçını kazanmak istediklerini söyleyen Boateng, "Başakşehir iyi bir takım, güçlü bir kadroları var. Ancak biz de kaliteli bir takıma sahibiz. O maça da en iyi şekilde odaklanıp kazanmak istiyoruz. Ben bir futbolcuyum ve pozisyonum gereği forvet oynuyorum. Elbette gol atmak isterim. Ancak bu sadece benimle ilgili bir şey değil, takımın katkısıyla mümkün oluyor. Ben takıma yardımcı oluyorum, takım da bana yardımcı oluyor. Onlarsız gol atmam mümkün değil. Başakşehir maçında da iyi bir performans sergileyip, Allah nasip ederse gol atmak isterim" diye konuştu.