Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 94-72 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ozan Gönen, Yarkın Keskin, Mustafa Gürhan Soysal

Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 10, Doğa Adıcan 8, Merve Arı 18, Merve Uygül 7, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu 4, Özge Bilgin, Collier 21, Feray Dalkılıç 2

Emlak Konut: Günesh Karaoğlan 3, Ferda Yıldız 9, Thomas 15, Ceren Akpınar 5, Delaere 18, Zeynep Çelik 2, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 4, Gizem Başaran Turan 11, Macaulay 4, Berfin Sertoğlu 17

1.? ?Periyot: 11-25

Devre: 29-50

3.? ?Periyot: 50-67

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 94-72 yendi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
