Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı yarın deplasmanda AZS UMCS Lublin ile karşılaşacak

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı yarın deplasmanda AZS UMCS Lublin ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın TSİ 20.00'de AZS UMCS Lublin'e deplasmanda konuk olacak. Emlak Konut, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta 3. sırada; rakibi AZS UMCS Lublin ise 3 yenilgiyle son sırada bulunuyor.
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Polonya'nın AZS UMCS Lublin takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Mosir Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Emlak Konut, grubunda 3. basamakta yer alıyor.
AZS UMCS Lublin ise 3 yenilgiyle 4. ve son sırada bulunuyor.
İstanbul temsilcisi, grubundaki son maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a 80-65 mağlup oldu.
Kaynak: AA