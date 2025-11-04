Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, TTT Riga ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun beşinci haftasında yarın Letonya'nın TTT Riga ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Rimi Olympic Centre'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Emlak Konut, grubunda 2. sırada yer alıyor.

TTT Riga ise 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada kendine yer buldu.

Emlak Konut, bu sezon Letonya temsilcisi ile oynadığı ilk maçta rakibini 84-56 mağlup etti.