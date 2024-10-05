Emlak Konut, Deplasmanda Tarsus’u 78-74 Yenerek İkinci Haftayı Galibiyetle Kapadı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 78-74 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mustafa Çeltiker, Sait Nedim Çelik
İlkem Yapı Tarsus Spor : Sheppard 14, Heal 10, Elif Emirtekin, Alleyne 13, Hurt 22, Ecem Erk 1, Büşra Akgün 11, Banu Şimşek 3, Ceylin Beyza Altunpa
Emlak Konut: Thomas 18, Sehernaz Çidal 2, İnci Güçlü 8, Macaulay 18, Parks 18, Gamze Takmaz 8, Berfin Sertoğlu 6
1. Periyot: 24 -12
Devre: 40-43
3. Periyot: 56-68
Beş faulle çıkan: 35.36 Gamze Takmaz (Emlak Konut)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 78-74 yendi.