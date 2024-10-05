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Emlak Konut, Deplasmanda Tarsus’u 78-74 Yenerek İkinci Haftayı Galibiyetle Kapadı

Emlak Konut, Deplasmanda Tarsus’u 78-74 Yenerek İkinci Haftayı Galibiyetle Kapadı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 78-74 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mustafa Çeltiker, Sait Nedim Çelik

İlkem Yapı Tarsus Spor : Sheppard 14, Heal 10, Elif Emirtekin, Alleyne 13, Hurt 22, Ecem Erk 1, Büşra Akgün 11, Banu Şimşek 3, Ceylin Beyza Altunpa

Emlak Konut: Thomas 18, Sehernaz Çidal 2, İnci Güçlü 8, Macaulay 18, Parks 18, Gamze Takmaz 8, Berfin Sertoğlu 6

1. Periyot: 24 -12

Devre: 40-43

3. Periyot: 56-68

Beş faulle çıkan: 35.36 Gamze Takmaz (Emlak Konut)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 78-74 yendi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor

Basketbol Tarsus Kadın Spor

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