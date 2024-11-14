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Emlak Konut, Danilos Pizza Spor'u Mağlup Etti

Emlak Konut, Danilos Pizza Spor'u Mağlup Etti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Emlak Konut, evinde Danilos Pizza Spor'u 63-53 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: Başakşehir Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Münevver Özemre, Sait Nedim Çelik

EMLAK KONUT: Thomas 8, İnci Güçlü 4, Macaulay 15, Berfin Sertoğlu 10, Parks 14, Ndour 12, Gamze Takmaz, Sehernaz Çidal

DANİLOS PİZZA SPOR: Walker 20, Henderson 14, Mompremier 12, Gizem Mürüvet Uca 2, Ferda Yıldız 5, Nihal Güngör, Hande Çelebi, Aysude Torcu, Deniz Aygül

1'İNCİ PERİYOT: 13-14

İLK YARI: 34-20

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-36

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Emlak Konut, evinde konuk ettiği Danilos Pizza Spor'u 63-53 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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