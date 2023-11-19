Emlak Konut, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 91-71 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Burak Aktaş, Mustafa Gürhan Sosyal
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 15, Tuba Poyraz 24, Eda Şahin 5, Fluker 10, Baptiste 15, İpek Garip, Miray Balotu, Coulibaly 2, Efsun Çelik
Emlak Konut: Sehernaz Çidal 11, Smith 10, Gizem Başaran 4, Wiese 19, Jakobsone 20, Horvat 13, Zeynep Sinem Çelik 2, Gizem Mürüvet Uca 9, Ceren Akpınar, Zeynep Şevval Gül 3, Eda Balkan, Berfin Sertoğlu
1. Periyot: 22-21
Devre: 35-52
3. Periyot: 53-70
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 91-71 yendi.
Kaynak: AA / Spor