Emirhan Yüksel, Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Emirhan Yüksel, Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
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Sivas'ta düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Emirhan Yüksel, 78 kilo kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Emirhan Yüksel, 78 kilo kategorisinde şampiyon oldu.

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Emirhan Yüksel, 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 60'a yakın ilden gelen yaklaşık 6 bin 500 sporcu, antrenör, idareci ve velinin katılım gösterdiği şampiyonada, 78 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Emirhan'ın şampiyonluğu memleketi Korkuteli için büyük bir gurur kaynağı oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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