Haberler

Milli güreşçi Emirhan Çayır, Avrupa ikincisi

Milli güreşçi Emirhan Çayır, Avrupa ikincisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 80 kiloda mücadele eden milli sporcu Emirhan Çayır, gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 80 kiloda mücadele eden Emirhan Çayır, gümüş madalyanın sahibi oldu.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 80 kiloda mindere çıkan Emirhan Çayır, ikinci turda Kuzey Makedonyalı rakibi Zoran Shorov karşısında 4-0 öndeyken rakibini tuş ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Moldovalı Maxim Gaslama'yı 9-3 mağlup eden Çayır, yarı finalde ise Finlandiyalı rakibi Arshavir Darakhshanifar'ı 5-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Azerbaycanlı rakibi Nihad Süleymanlı'ya mağlup olan milli sporcu, U17 Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Güney Kore'de Hyeon-gyu Oh kararı

Süper Lig'de 4 ayda harikalar yaratmıştı! Sonunda istediği oldu

''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

Tüm ilçe ayakta! 21 yıllık hasret sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere bir çağrı var: Müsaade etmeyin...
Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Şampiyonluk geldi ortalık yıkıldı! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Tarihi maç bitince olanlar oldu!