Emirhan Bulut, Dünya Okullar Arası Tenis Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Darıcalı milli sporcu Emirhan Bulut, Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen Dünya Okullar Arası Gymnasiade Yaz Okulları Tenis Şampiyonası'nda tekler kategorisinde dünya 3'üncüsü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.
Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen Dünya Okullar Arası Gymnasiade Yaz Okulları Tenis Şampiyonası'na katılan Darıcalı milli sporcu Emirhan Bulut dünya 3'üncüsü oldu.
Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 23-31 Ekim tarihleri arasında Bahreyn'in Manama şehrinde düzenlenen Dünya Okullar Arası Gymnasiade Yaz Okulları Tenis Şampiyonası'nda, Darıcalı milli sporcu Emirhan Bulut, tekler kategorisinde bronz madalya kazanarak dünya 3'üncüsü oldu. - KOCAELİ