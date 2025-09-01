Emircan Gülşen, Karadağ'da Şampiyonluk Kazandı

İzmirli şampiyon boksör Emircan Gülşen, Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Bare Knuckle Fighting Championship'te (BKFC) Slovakyalı rakibini ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup etti. Dünyaca ünlü eski UFC şampiyonu Conor McGregor, Gülşen'i ilk tebrik eden isim oldu.

Dünyanın en prestijli çıplak el boks organizasyonu olan Bare Knuckle Fighting Championship'te ringe çıkan Dünya şampiyonu Türk sporcu Emircan Gülşen, 30 Ağustos'ta Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda büyük bir başarıya daha imza attı. İzmirli milli sporcu Gülşen, karşılaştığı Slovakyalı rakibi Denis Gondzala'yı ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup ederek ünvanını korudu. Mücadele boyunca rakibine üstünlük kuran Gülşen, aldığı galibiyetle hem Türk bayrağını dalgalandırdı hem de kariyerine yeni bir zafer ekledi.

İlk tebrik Mc Gregor'dan

Karşılaşmayı salondan takip eden eski UFC şampiyonu Conor McGregor, Emircan Gülşen'in zaferi sonrası ring kenarında ilk tebrik eden isim oldu. McGregor'ın desteği salonda büyük yankı uyandırdı. - İZMİR