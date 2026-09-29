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Emir Ortakaya, Kocaelispor'un Beşiktaş maçı öncesi 6 maçta 12 puanı olduğunu söyledi

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Emir Ortakaya, Kocaelispor'un Beşiktaş maçı öncesi 6 maçta 12 puanı olduğunu söyledi
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Kocaelispor, 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürdü. Stoper Emir Ortakaya, 6 maçta 4 galibiyet alıp 12 puan topladıklarını, taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Kocaelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı ekibin stoperi Emir Ortakaya, "Hem takımımız hakkında hem de kendi bireysel performansım hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. İyi bir performans sergilediğime inanıyorum. Lige iyi bir başlangıç yaptık. 6 maçın 4'ünü kazandık, 12 puanımız var. Umarım böyle devam eder. Hem takımım adına hem benim için çok güzel bir sene olur ve taraftarlarımızı çok mutlu ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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