Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Eminevim Ümraniyespor, İmaj Altyapı Vanspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek gol Djokanovic'ten geldi.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Ömer Tevfik Özkoç, Güner Mumcu Taştan

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl (Dk. 82 Güvenç Usta), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Oulare, Traore, Mehmet Özcan, Jevsenak, Hasan Bilal (Dk. 62 Mehmet Maniş), Jefferson (Dk. 82 Erdem Seçgin), Emir Bars (Dk. 59 Vlachomitros), Cedric

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 74 Oğuz Yıldırım), Burak Öksüz, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Bardhi (Dk. 74 Kubilay Aktaş), Atalay Babacan (Dk. 59 Ali Turap Bülbül), Talha Bartu Özdemir (Dk.64 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier, Batuhan Çelik

Gol: Dk. 78 Djokanovic (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kart: Dk. 90 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor)

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
