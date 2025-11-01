Eminevim Ümraniyespor, Özbelsan Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'de Eminevim Ümraniyespor, Özbelsan Sivasspor'u evinde 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Hoti'nin attığı gol, karşılaşmanın tek golü oldu.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Yiğit Arslan, Ömer Lütfü Aydın, Tuncay Ercan
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Saitoğlu, Djokanovic, Glumac, Kosoko (Dk. 80 Fatih Karasu), Atalay Babacan (Dk. 90+3 Kubilay Aktaş), Hoti, Emre Kaplan, Talha Bartu Özdemir (Dk. 89 Yunus Emre Yılmaz), Barış Ekincier, Batuhan Çelik (Dk. 90+3 Burak Öksüz)
Özbelsan Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Dk. 72 Kamil Fidan), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 80 Ethemi), Charisis (Dk. 88 Özkan Yiğiter), Luan, Avramovski (Dk. Mbunga-Kimpioka), Malle (Dk. 46 Badji), Bekir Böke
Gol: Dk. 2 Hoti (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kartlar: Dk. 39 Bekir Böke, Dk. 90+1 Appindangoye (Özbelsan Sivasspor )
Sarı kartlar: Dk. 34 Yusuf Saitoğlu (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+6 Ali Şaşal Vural, Dk. 90+6 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor )
