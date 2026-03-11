Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Eminevim Ümraniyespor, ev sahipliği yaptığı Erzurumspor FK'yi 3-1'lik skorla geçti. Maçta Emre Kaplan iki gol atarken, Benny de bir golle sahneye çıktı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Davut Çelik, Cem Özbay, Harun Terin

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan (Dk. 84 Oğuz Yıldırım), Serkan Göksu (Dk. 79 Bardhi), Djokanovic, Atalay Babacan (Dk. 78 Hoti), Benny (Dk. 84 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier (Dk. 74 Kosoko), Batuhan Çelik

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Dk. 74 Fernando), Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 64 Benhur Keser), Crociata (Dk. 64 Sylla), Sefa Akgün (Dk. 74 Adem Kabak), Rodriguez (Dk. 80 Cengizhan Bayrak), Eren Tozlu

Goller: Dk. 62 ve 67 Emre Kaplan, Dk. 73 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+1 Eren Tozlu (Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 89 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal
