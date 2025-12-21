Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bardhi maçta üç gol atarken, Batuhan Çelik de iki golle skora katkıda bulundu.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Melih Aldemir, Mahmut Gülle, Enes Biroğlu

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Kosoko), Burak Öksüz (Dk. 65 Yusuf Kocatürk), Glumac (Dk. 65 Mustafa Eser), Ali Turap Bülbül, Serkan Göksu (Dk. 76 Yusuf Deniz Şaş), Dokanovic, Bardhi (Dk. 83 Hoti), Talha Bartu Özdemir, Barış Ekincier, Batuhan Çelik

Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Aykut Sarıkaya, Diyar Zengin (Dk. 77 Çağlar Çelenk), Yusuf Buğra Demirkıran, Osman Kaynak (Dk. 67 Ulaş İmergi), Mert Menemencioğlu, Enes Demirtaş (Dk. 77 Toprak Bayar), Kürşat Türkeş Küçük, Doğuhan Asım Dübüş, Ahmet Yılmaz (Dk. 82 Ali Arda Yıldız), Ahmet Bolat (Dk. 82 Aslan Atay)

Goller: Dk. 3, 29 ve 75 Bardhi, Dk. 24 ve 54 Batuhan Çelik (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuz Yıldırım, Dk. 64 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yendi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
