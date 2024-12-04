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Emine Avşar, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Rekor Kırmayı Hedefliyor

Emine Avşar, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Rekor Kırmayı Hedefliyor
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Uzun atlama branşında Türkiye rekortmeni olan görme engelli milli atlet Emine Avşar, 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlık yapıyor ve burada rekor kırmayı hedefliyor. 4 yıl önce başladığı atletizmde çeşitli madalyalar kazanan Avşar, artık uluslararası başarılara ulaşmayı amaçlıyor.

Uzun atlama branşında Türkiye rekortmeni görme engelli milli atlet Emine Avşar, 2028 Paralimpik Oyunları'na katılarak rekor kırmayı hedefliyor.

Halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak da bilinen retinitis pigmentosa hastalığı nedeniyle doğuştan görme engelli ve T-12 (Çok az görenler) kategorisinde yarışan 18 yaşındaki para milli atlet Avşar, 4 sene önce başladığı atletizmde hem uzun atlamada hem de 100 metrede hızla aşama kaydederek milli takıma yükseldi.

Uzun atlamada Türkiye rekorunu 4 kez kıran Avşar, milli formayla yurt dışında birçok şampiyonada madalya kazanmayı başardı.

Gelecek yıl mayıs-haziran dönemlerinde düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına Kayseri'de kar kış demeden hazırlanan Avşar, 2028 Paralimpik Oyunları'na katılarak burada da rekor kırıp uzun atlamanın "kraliçesi" olmak istiyor.

Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora cimnastik ve yüzme ile başladığını daha sonra antrenörünün tavsiyesiyle atletizme yöneldiğini söyledi.

Bir aylık çalışmanın ardından uzun atlama branşında iyi dereceler elde ettiği belirten Avşar, "Düzenli olarak antrenman yaptım. Sonra kamplarımız oldu. Kamplardaki dereceleri çok kolaylıkla geçmeye başladım. Sonra yurt dışı yarışlarına gittim. Milli takıma girdim. Olimpiyatları kıl payı kaçırdım ama 2028'de madalyayla dönme umuduyla antrenmanlarıma devam ediyorum." diye konuştu.

"Kendi rekorumu kırıyorum"

Paris'te düzenlenen Dünya Liseler Şampiyonası'nda 15 yaşındayken uzun atlamada birinci, 100 metrede ise ikinci olmayı başardığını aktaran Avşar, şunları kaydetti:

"Şu anda milli takımdayım ve sezonu açtık. Mayıs ve haziran ayındaki dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyorum. Hedefim dünya rekoru kırarak olimpiyatta birinci olmak. Uzun atlamanın kraliçesi olmak istiyorum. Kimsenin aşamayacağı bir dereceyle atlayıp uzun süre derecemi korumak istiyorum. Zaten Türkiye rekorunu ben dört kere kırdım. İlk 4 metre atladım. Sonra 4.30 ve 4.50 atladım. Daha sonra da 4.60'la şu anki rekorumu elde ettim. Kendi rekorumu kırıyorum ama benim amacım dünyada rekor kırmak ve olimpiyat madalyamızı ülkemize getirmek."

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
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