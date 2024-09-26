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Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Emin Müftüoğlu, 279 delegenin oy kullandığı seçimde 202 oy alarak yeniden başkan seçildi. Rakibi Kerim Vural ise 74 oy aldı. Müftüoğlu, destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlık yetkililerine teşekkür ederken, yeni yönetim kurulu asil listesinde çeşitli isimler yer aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Emin Müftüoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleşti. Mevcut başkan Emin Müftüoğlu ile Kerim Vural'ın yarıştığı başkanlık seçimi öncesi yönetim kurulu faaliyet ve mali açıdan ibra edildi.

279 delegenin oy kullandığı genel kurulda 202 oy alan Emin Müftüoğlu, yeniden başkan oldu. Kerim Vural ise 74 oy aldı.

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'a, bakanlık yetkilileri ve diğer ilgililere destekleri için teşekkür etti.

Emin Müftüoğlu'nun yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer alıyor:

"Fikret Hayali, Metin Cengiz, Yusuf Alperen Ayar, Elif Merve Beyla, Ercan Okur, Veysel Serdar, Mehmet Okan Kaya, Kenan Güler, Onur Şahin, Nevzat Kıral." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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