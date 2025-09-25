Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu'na Seçildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UCI'nin 194. kongresi, 136 ülke federasyonunun rekor katılımıyla ilk kez Afrika kıtasında gerçekleştirildi.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame yaptı. Yaklaşık 10 saat süren kongrenin sonunda yapılan seçimde Emin Müftüoğlu, Avrupa'dan aday olan 9 isim arasından 37 oy ile UCI Yönetim Kurulu'na seçildi. Müftüoğlu, ikinci kez UCI Yönetim Kurulu'nda yer alarak bisikletin küresel yönetiminde söz sahibi olacak.

2013-2016 yılları arasında UCI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Dağ Bisikleti Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Müftüoğlu, halen Balkan Bisiklet Birliği başkanlığını sürdürüyor.

Kigali'de Müftüoğlu'na Türkiye delegasyonu olarak Asbaşkan Metin Cengiz, Denetleme Kurulu Üyesi Hayri Çavuşoglu, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Federasyon Projeler Koordinatörü Pınar Arpınar Avşar da destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye ve Türk bisikleti adına gurur duyduğum bir gün. Türkiye'de bisiklet sporunu yaygınlaştırmak için yürüttüğümüz çalışmalar artık uluslararası platformda karşılık buluyor. UCI Yönetim Kurulu'nda ikinci kez yer almak, ülkemizin global bisiklet vizyonunu daha da güçlendirmemize imkan tanıyacak. Bu görev, genç sporcularımıza örnek olacak ve onların uluslararası arenada kendilerini geliştirmeleri için yeni fırsatlar yaratacak. Avrupa'dan seçilen diğer temsilcilerle birlikte, sporumuzun geleceğini şekillendirecek stratejik kararlar alacağız. Türkiye'nin bisiklet altyapısını, spor turizmini ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz."