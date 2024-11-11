Emin Mekatronik Döğergücü FK, Namağlup Yoluna Devam Ediyor
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri Emin Mekatronik Döğergücü FK, Anadolu Yıldızlarını 8-0 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü. Maç, Erkilet Stadı 2 Nolu Saha'da oynandı.
Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu lideri Emin Mekatronik Döğergücü FK, yoluna namağlup devam ediyor. Mavi-Beyazlılar rakibi Anadolu Yıldızlarını 8-0 mağlup etti.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Mustafa Uçkan, Alihan Çirkin, Ensar Küçük
DÖĞER GÜCÜ FK : İrfan Tiftik ** Engim Üçel, Emin Sezer, Kemal Çelik, Abdürrahim Çopur, Samet Dağlı, (Gökhan Bıyık dk.67), Emirhan Yılmaz,(Reşit Furkan Temur dk.67), Ömer Akduran, (Mahmut Yavuz dk.62), Nathan Yıkwa, Yusuf Kenan Karabulut, (Ramazan Özön dk.75), Kadir Yılmaz
ANADOLU YILDIZLARI : Hamza Saki, Veli Melih Demirci, Yusuf Karacan, Ali Evren Gedik, (Mehmet Tımar dk.50), Gökhan Mutlu, Galip Bayram, Adem Efe Balcı, Mert Ciritçi, Burak Arslan, (Ahmet Furkan Salman dk.74), Arşın Korkmaz, Furkan Zehir, (Ahmet Şahin dk.53)
Goller: Yusuf Kenan Karabulut (dk.2 ve 53), Samet Dağlı (dk.6), Emin Sezer (dk.38), Mahmut Yavuz (dk.76 ve 78), Ramazan Özön (dk.81), Gökhan Bıyık (dk.90) (EMT Döğergücü FK) - KAYSERİ